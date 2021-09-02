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    Gaziantep’te çıkan kavgada genç çocuk ağır yaralandı

    Arkadaşlar arasında çıkan kavgada, bir genç bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 02.09.2021 - 13:59
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    Gaziantep’te çıkan kavgada genç çocuk ağır yaralandı

    Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir grup arasında tartışma çıktı.

    İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi’nde, aralarında husumet olduğu öğrenilen bir grup arkadaştan 20 yaşındaki İ.G., denk geldikleri M. Açar’ı vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

    Ağır yaralanan Açar kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri Açar'ı ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    DURUMU AĞIR

    Kaldırıldığı hastanede durumu ağırlaşan genç çocuk, Açar Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

    Olayın ardından polisin başlattığı çalışmalar sonucu İ.G. yakalanarak gözaltına alındı.

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    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Şahıs ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirdi.

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