Gaziantep'te çıkan miras kavgasında kuzenini öldüren doktor tutuklandı

Gaziantep'te miras nedeniyle tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldüren doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'ndeki Doktorlar Sitesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzenler, doktor Bekir Çelik'in ofisinde tartışmaya başladı.

Satırlı silahlı kavgada kuzenini öldürdü

Kısa sürede büyüyen tartışma satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahını çıkaran Bekir Çelik, kuzeni Alaattin Çelik (34) ile yanındakilere ateş etti.

İHA'nın haberine göre, vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Alaattin Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı doktor Bekir Çelik, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Doktor tutuklandı, dayısı serbest kaldı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen doktor Bekir Çelik ile dayısı A.Ç. savcılıkta sorguya alındı. Savcılıktaki ifadeleri tamamlandıktan sonra doktor Çelik ile şüpheli A.Ç. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Mahkeme, doktor Bekir Çelik’in tutuklanmasına karar verirken, A.Ç.’yi yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bıraktı. Doktor Çelik, tutuklanarak cezaevine konuldu.