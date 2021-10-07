Gaziantep’te çocuğu engelli doğar diye aşı olmadı, koronavirüse yakalandı

Gaziantep’te çocuğu engelli doğar diye aşı olmadı, koronavirüse yakalandı

Çocuğunun engelli doğabileceği endişesi ile aşı olmayan 8 aylık hamile Emine Çalışkan, koronavirüse yakalandı. Solunum cihazı ile nefes alabilen Çalışkan, büyük pişmanlık yaşadığını söyledi.

Gaziantep’te, 3 çocuk annesi ve 8 aylık hamile olan Emine Çalışkan (41), eklem ağrılarının başlaması üzerine hastaneye gitti.

Hastanede yapılan kontrollerde, Çalışkan’ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

6 gündür koronavirüs tedavisi gören Çalışkan, solunum cihazı yardımıyla nefes almaya başladı.

“YAKINLARIM AŞI OLMAMI İSTEMEDİ”

Sağlığına kavuşmayı bekleyen Çalışkan, çevresinin aşı olması durumunda çocuğunun engelli doğabileceğini, bu sebeple korkup aşı yaptırmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eklemlerimde ağrılarım artınca grip olduğumu düşündüm, hastalığım evde geçmeyince hastaneye gittim. Hamile olduğum için doğum hastanesine gitmemi söylediler. Doğum hastanesinde test yapıldı ve pozitif çıktı. Bunun üzerine servise yatırdılar, nefes almakta zorlandığım için solunum cihazına bağladılar. Gebeyim diye yakınlarım aşı olmamı istemedi.

Gaziantep’te çocuğu engelli doğar diye aşı olmadı, koronavirüse yakalandı VİDEO



“BÜYÜK PİŞMANLIK YAŞADIM”

Aşının çocuğa zarar vereceği, engelli olabileceği söylendi. Testim pozitif çıkınca aşı olmadığım için büyük pişmanlık yaşadım. Buradaki doktorlar, aşının hamile kadın veya çocuğa herhangi bir zararı olmadığını söyledi.





“SOLUNUM CİHAZINA BAĞLIYIM”

Buradan aşı olmayanlara çağrıda bulunuyorum. Ben bu hastalığı ağır geçiriyorum ve benim gibi hamilelerin aynı hataya düşmemesi için mutlaka aşılarını yaptırmalarını istiyorum. Solunum cihazına bağlıyım, cihaz çıkarıldığında nefesim daralıyor. Hastaneden çıkar çıkmaz ilk işim gidip hemen aşımı olmak."

Hastane yetkilileri, Emine Çalışkan ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.