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    Gaziantep'te çocukların elindeki telefonu çalan şahıslar tutuklandı

    Çocukların elinden cep telefonunu çalan 2 kapkaççı, tutuklandı. Kapkaç anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 26.12.2022 - 18:40
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 19:00
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    Gaziantep'te çocukların elindeki telefonu çalan şahıslar tutuklandı

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili çalışma yaptı.

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, kapkaç yapmak suretiyle çocukların elinde bulunan cep telefonunu çalan M.T. ve E.K. yakalandı.

    O anlar kamerada

    Şüphelilerin kapkaç anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Tutuklandılar

    İHA'nın haberine göre; işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

    Gaziantep'te çocukların elindeki telefonu çalan şahıslar tutuklandı VİDEO

    Gaziantep te çocukların elindeki telefonu çalan şahıslar tutuklandı #1

    Gaziantep te çocukların elindeki telefonu çalan şahıslar tutuklandı #2

    Gaziantep te çocukların elindeki telefonu çalan şahıslar tutuklandı #3


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