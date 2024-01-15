Gaziantep'te çocukların şaka kavgasında kan aktı

DHA
Gaziantep'te Tekstilkent Mahallesi'nde 18 yaşındaki Mehmet Şerif Şahin, 15 yaşındaki arkadaşı S.S.Ç. ile şakalaştığı sırada tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.S.Ç., yanındaki bıçak ile Mehmet Şerif Şahin'i yaraladı.
Hastanede hayatı kaybetti
Şahin'i kanlar içinde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Şahin'i Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Bıçakla birlikte yakalandı
Şahin, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi sonrası ailesine teslim edilirken, şüpheli suç aleti ile yakalandı. Soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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