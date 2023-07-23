Gaziantep'te çocuklarını kurtarmak isteyen baba boğuldu Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuklarını kurtarmak isteyen baba, boğuldu. Babanın cansız bedenine ulaşan ekipler, çocukları ise kurtarmayı başardı.

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde herkesi derinden etkileyen bir olay meydana geldi...

Birecik ilçesine bağlı Saray Mahallesi Adalar Mevkisinde henüz isimleri öğrenilemeyen iki çocuk, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.

Yüzme bilmedikleri için boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmak isteyen baba Ali Yavuz, nehre atladı. Bir süre suda çırpınan baba, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Talihsiz baba kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Birecik Belediyesi Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler bot yardımı ile ulaştığı iki kardeşi kurtararak sudan çıkarırken, baba Ali Yavuz'un ise cansız bedenine ulaşıldı.

Suda boğularak hayatını kaybeden Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.