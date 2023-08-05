Gaziantep'te damat dehşet saçtı: 1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aile içerisinde yaşanan tartışma sırasında kayınbiraderleri ile kavga eden damat, kavgayı ayırmak isteyen komşusunu bıçakla yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan komşu yaşamını yitirirken olay sonrası maktulün yakınlarının hastaneye akın etmesi ve sonrasında çıkan kargaşa nedeniyle acil servis 3 saat hizmete kapatıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve eşiyle bir takım sorunlar yaşayan İrfan P.'nin kayınbiraderleri ile tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eline bıçak alan saldırgan İrfan P., kayınbiraderleri İlhan ve Efdal C., kayınvalidesi Fatma C. ile eşinin amcası Mehmet Ali C.'yi yaraladı. Zanlı olay sırasında kavgayı ayırmaya çalışan komşusu Kerim Şentürk'ü de çok sayıda yerinden bıçakladı. Kavgayı ayırmaya çalışan komşu kurtarılamadı Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan komşu Kerim Şentürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane acil servisi 3 saat hizmet veremedi Acı haberi alan maktulün yakınları hastaneye akın ederken bu esnada hastanede çıkan kargaşa giderek büyüyünce acil servise çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaşanan kargaşa nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alarak acil servisi hizmete kapattı. Acil servis ortalığın sakinleşmesiyle birlikte 3 saat sonra tekrar vaka kabulüne başladı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.