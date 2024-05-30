Gaziantep'te dayısı para vermeyince öldürdü Şahinbey ilçesinde bir şahıs, borç para istediği dayısını olumsuz yanıt sonrası tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı yeğeni yakalamak için çalışma başlatıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda Özkan T. isimli bir şahıs, dayısı Faruk Yıldız'dan (45) borç para istedi.

Yıldız, parası olmadığını söyleyerek olumsuz yanıt verdiği yeğeni tarafından tabanca ile vuruldu. Olay sonrası ağır yaralanan Faruk Yıldız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Yıldız, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yeğeni tarafından öldürülen Faruk Yıldız'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Son anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Öte yandan yeğeni tarafından vurulduktan sonra ağır yaralanan Faruk Yıldız'ın son anları ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, talihsiz adam yerde can çekişirken olay yerindeki vatandaşların '25 dakikadır ambulans gelmedi' yönündeki söylem ve iddiaları ise dikkat çekti.

Kaçan katil zanlısı aranıyor

Dayısı Faruk Yıldız'ı öldürerek olay yerinden kaçan katil zanlısı yeğen Özkan T.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)