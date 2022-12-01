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- Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 5 gözaltı
Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 5 gözaltı
GA'te, polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
- 01.12.2022 - 14:22
- Güncelleme : 01.12.2022 - 14:36
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmişte faaliyet gösteren ve örgütle iltisaklı 5 şüpheliyi belirledi.
Ekipler, ismi açıklanmayan şüphelilerin adreslerine savcılık kararıyla operasyon düzenledi.
Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi
Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
DHA'nın aktardığına göre şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 5 gözaltı VİDEO