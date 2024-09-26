Gaziantep'te depremzedeler kalıcı konutlara yerleşmeye başladı Araban ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar, yapılan kalıcı konutlara taşınmaya başladı.

ANKA

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili daha etkileyen depremlerin yaraların sarılmaya devam ediliyor.

Depremden etkilenen yerlerden olan Gaziantep'in Araban ilçesinde yapımı tamamlanan 1. etap 220 deprem konutuna depremzede vatandaşlar taşınmaya başladı.

HAK SAHİBİ VATANDAŞLAR TAŞINMAYA BAŞLAYACAK

Etap halinde yapımı süren diğer deprem konutlarının 2. ve 3. etap çekilişlerinin yapıldığı ve tespit edilen eksiklerinin tamamlanmasıyla hak sahibi vatandaşların taşınmaya başlayacakları öğrenildi.