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    Gaziantep'te derin dondurucuda bekletilen çocuğun babaannesi konuştu

    Derin dondurucuda yaklaşık 2 ay bekletilen Lina Nazlı Erbay'ın babaannesi torunun cesedini teşhise gittiği sırada yapılan işkence izlerini anlattı .
    • 27.09.2022 - 15:25
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 15:46
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    Gaziantep'te derin dondurucuda bekletilen çocuğun babaannesi konuştu

    Gaziantep’te darbedilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın babaannesi Sevim Erbay, içindekileri haykırdı.

    Lina Nazlı Erbay’ı öldürme suçundan tutuklanan 2 zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Babaanne cesedi teşhis etti

    Acılı babaanne Sevim Erbay, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gelerek torunun cesedini teşhis etti.

    Daha sonra açıklamalarda bulunan Sevim Erbay, Lina’ya yapılan işkence izlerini tek tek anlattı.

    Gaziantep'te derin dondurucuda bekletilen çocuğun babaannesi konuştu ViDEO

    Gaziantep te derin dondurucuda bekletilen çocuğun babaannesi konuştu #1

    "O anneleri Melisa’yı asın"

    Yaşanan vahşeti bağırarak anlatan babaanne, "Çocuğun bütün vücudunda sigara izleri var.Her yeri kapkara mosmor olmuş. Komple şişmiş, patlamak üzereydi. Kızı boynundan tutup sallamışlar, boynunu kırmışlar. 2 aydan fazladır cesedi derin dondurucuda duruyormuş. O anneleri Melisa’yı asın. Bunu anneleri Melisa, Mehmet Aksoy, Gamze, Kiraz hep beraber yaptı." diye konuştu.

    Gaziantep te derin dondurucuda bekletilen çocuğun babaannesi konuştu #2


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