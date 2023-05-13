Gaziantep'te devrilen traktörden düşen adam hayatını kaybetti Kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 46 yaşındaki çiftçi, olay yerinde hayatını kaybederken cenazesinin morga kaldırıldığı öğrenildi.

İHA

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

46 yaşındaki Mehmet Dağdelen 27 N 1929 plakalı traktörü ile fıstık arazisini sürerken kontrolü kaybederek devrildi.

Feci kazanın ardından Mehmet Dağdelen, kullandığı traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede traktör altında kalan sürücü Mehmet Dağdelen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi morga kaldırıldı

Feci şekilde ölen traktör sürücüsü Dağdelen'in cansız bedeni, olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazenin, yapılacak işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.