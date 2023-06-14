Gaziantep'te dilenciden çıkan para saymakla bitmedi Şehitkamil'de duygu sömürüsüyle haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyonlar sürerken, yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı.

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Şehitkamil ilçesi Duisburg Bulvarı Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı.

Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit ele geçirildi.

Duygu sömürüsünün bu kadarına pes dedirten o anlar zabıta ekiplerini de hayrete düşürdü.

Paraya el konuldu

Dilencinin üzerinden çıkan paraları banknot banknot sayan zabıta memuru, paralara el konulduğunu belirterek şüpheli hakkında 617 liralık idari yaptırım tutanağı düzenledi.