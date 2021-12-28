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    Gaziantep'te dilenen kadın, tırın altında can verdi

    Kavşakta dilenirken kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, tırın altında kaldı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 16:04
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 16:28
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    Gaziantep'te dilenen kadın, tırın altında can verdi

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Umut Mahallesi Kırsal Terminal kavşağında dilenen kadın, karşıya geçmek istedi.

    Dilenirken kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan 80 yaşındaki Güllü K., yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden H.K. idaresindeki tırın altında kalarak ağır yaralandı.

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    Gaziantep te dilenen kadın, tırın altında can verdi #1

    Gaziantep te dilenen kadın, tırın altında can verdi #2

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