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Gaziantep'te dilenen kadın, tırın altında can verdi

Gaziantep'te dilenen kadın, tırın altında can verdi

Kavşakta dilenirken kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, tırın altında kaldı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.