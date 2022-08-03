Gaziantep’te dini nikahlısı tarafından vurulan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

Dini nikahlı olduğu Ümit Dur tarafından uyurken pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tutulan Hamide Şeyh Müslim, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hastanede vefat etti.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi’nde 22 Temmuz günü sabah saat 05.30 sıralarında, iddiaya göre Ümit Dur (38) isimli şahıs, dini nikahlı olduğu Hamide Şeyh Müslim’in kardeşi ve annesiyle birlikte kaldığı evi silahla basmış, eşi Hamide Şeyh Müslim, eşinin kardeşi Cemil Şeyh Müslim (23) ile anneleri Zehra Faraç’ın (65) üzerine uyudukları esnada kurşun yağdırmıştı.

Pompalı tüfek saçmalarıyla eşi, eşinin kardeşi ve kayınvalidesi ağır yaralanmıştı. Ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 23 yaşındaki kayınbirader Cemil Şeyh Müslim, olay günü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, ağır yaralı olan eş Hamide Şeyh Müslim ise 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde yoğun ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Katil zanlısı tutuklandı

Olay sonrası kaçan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Ümit Dur ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Yaşam mücadelesini kaybetti

İHA’nın haberine göre; Hamide Şeyh Müslim, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Hamide Şeyh Müslim’in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.