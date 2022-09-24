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    Gaziantep'te doğrama tahtasıyla eşini öldüren öğretmen tutuklandı

    Doğrama tahtasıyla başına vurduğu eşinin ölümüne neden olan sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 24.09.2022 - 12:03
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    Gaziantep'te doğrama tahtasıyla eşini öldüren öğretmen tutuklandı

    Dün sabah saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesi Aydınlık Mahallesi'nde yaşayan ve Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan Süleyman Durmuş ile bir yıl önce evlendiği eşi Zeliha Durmuş arasında tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında Süleyman Durmuş, mutfaktaki doğrama tahtası ile eşinin başına vurdu.

    Yere yığılıp hayatını kaybetti

    Kanlar içerisinde yere yığılan eşi Zeliha Durmuş'un öldüğünü anlayan Süleyman Durmuş, polis merkezine giderek teslim oldu. Zeliha Durmuş'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsi sonrası teslim edildiği yakınları tarafından toprağa verildi.

    "Başkasıyla konuştuğu için tartıştık"

    Gözaltına alınan sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sorgusunda eşinin başka biriyle konuştuğu için aralarında tartışma çıktığını belirten Süleyman Durmuş'un, "Sabah okula gitmek için hazırlık yaparken, telefonla başka birisiyle konuştuğu için eşimle tartışmaya başladık. Tartışma sırasında öfkelenerek tahta ile başına vurdum. Amacım öldürmek değildi, sadece öfkelendiğim için tahtayla vurdum. Asla öldürme niyetim yoktu, çok pişmanım" dediği bildirildi.

    Süleyman Durmuş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep te doğrama tahtasıyla eşini öldüren öğretmen tutuklandı #1

    Gaziantep te doğrama tahtasıyla eşini öldüren öğretmen tutuklandı #2

    Gaziantep te doğrama tahtasıyla eşini öldüren öğretmen tutuklandı #3

    Gaziantep te doğrama tahtasıyla eşini öldüren öğretmen tutuklandı #4

    Gaziantep te doğrama tahtasıyla eşini öldüren öğretmen tutuklandı #5

    Gaziantep te doğrama tahtasıyla eşini öldüren öğretmen tutuklandı #6

    Gaziantep te doğrama tahtasıyla eşini öldüren öğretmen tutuklandı #7


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