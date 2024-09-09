Gaziantep'te yaşanan feci kaza bir eve ateş düşürdü...
Şahinbey ilçesi, Akkent Mahallesi'nde bir berberde çalışan kimliği henüz öğrenilemeyen bir şüpheli, dükkanda bulunan tüfeğini temizlemeye başladı.
ARKADAŞINI VURDU
Şüpheli, o sıra dükkanda bulunan arkadaşı Selim Maydonozoğlu'nun yanında tüfeğini doldurt-boşalt yapmaya başladığı sırada tüfek ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Maydonozoğlu ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Maydonozoğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi.
KAÇAN ŞAHIS ARANIYOR
Olayın ardından Selim Maydonozoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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