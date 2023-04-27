İHA
Trafiğin yeni magandası Gaziantep’ten…
Şehitkamil’de maganda sürücü, lüks otomobiliyle drift attı.
Bu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, kısa sürede enseledi
Görüntüler üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Polis, sürücüyü çok geçmeden tespit etti.
20 bin 342 lira para cezası kesildi
Maganda sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı.
Ayrıca 60 gün süreyle de magandanın sürücü belgesine el konuldu.