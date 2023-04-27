Gaziantep'te drift atan magandaya 20 bin 342 lira ceza Attığı drift güvenlik kamerasınca kaydedilen sürücü, polisten kurtulamadı. Trafik magandasına 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı. Magandanın ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

İHA Trafiğin yeni magandası Gaziantep’ten… Şehitkamil’de maganda sürücü, lüks otomobiliyle drift attı. Bu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kısa sürede enseledi Görüntüler üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, sürücüyü çok geçmeden tespit etti. 20 bin 342 lira para cezası kesildi Maganda sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca 60 gün süreyle de magandanın sürücü belgesine el konuldu.