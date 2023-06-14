Gaziantep'te drift atan sürücüye 33 bin lira cezai işlem Park içerisinde içerisinde trafik ve insan hayatını tehlikeye düşürecek şekilde drift yaparak çevreyi rahatsız eden modifiye araç sürücüsüne 33 bin lira cezai yaptırım uygulandı.

İHA Trafikte huzur bozan şahıslara yönelik başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Denetimleri sürdüren ekipler, trafiği engelleyen ve sürücülerin canlarını hiçe sayan şahıslara geçit vermiyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda bir çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar kapsamında çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran araçlara yönelik uygulama yapıldı. 33 bin 32 lira cezai işlem Yapılan uygulamalar neticesinde, Şehitkamil ilçesi Vadi Park içerisinde trafik ve insan hayatını tehlikeye düşürecek şekilde drift atan modifiye araç sürücüsüne 33 bin 32 lira cezai işlem uygulandı. 60 gün trafikten men edildi Sürücünün kullandığı modifiyeli araç ise 60 gün süre ile trafikten men edildi. Öte yandan çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiye araç kullanan sürücülere yönelik denetimlerde ise 22 araç sürücüsüne toplam 81 bin 606 TL cezai işlem uygulandı.