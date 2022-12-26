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Gaziantep'te drift atan sürücüye 9 bin 125 lira cezai işlem

Gaziantep'te drift atan sürücüye 9 bin 125 lira cezai işlem

Trafikte drift atan otomobil sürücüsüne 9 bin 125 lira cezai işlem uygulanırken sürücü belgesine de 2 ay süre ile el konuldu.