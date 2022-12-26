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    Gaziantep'te drift atan sürücüye 9 bin 125 lira cezai işlem

    Trafikte drift atan otomobil sürücüsüne 9 bin 125 lira cezai işlem uygulanırken sürücü belgesine de 2 ay süre ile el konuldu.
    • 26.12.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 16:49
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    Gaziantep'te drift atan sürücüye 9 bin 125 lira cezai işlem

    Trafik magandaları, yurdun her köşesince vatandaşların canını hiçe alarak ölümlü kazalara sebebiyet veriyor.

    Trafiği tehlikeye atarak vatandaşların canını tehlikeye sokan vatandaşların yakalanmasına yönelik denetimler sürüyor.

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde drift atan araca yönelik uygulama yaptı.

    9 bin 125 cezai işlem

    Yapılan uygulama ile drift atarak trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsüne 9 bin 125 lira cezai işlem uygulandı.

    Sürücü belgesine el konuldu

    İHA'nın haberine göre, söz konusu şahsın sürücü belgesine de 2 ay süre ile el konuldu.

    Gaziantep'te drift atan sürücü ViDEO

    Gaziantep te drift atan sürücüye 9 bin 125 lira cezai işlem #1


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