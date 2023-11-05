Gaziantep'te 'dur' ihtarına uymayan sürücü trafik polisine çarptı Aşırı hızla ilerleyen sürücü, 'dur' ihtarına uymayınca o esnada yol ortasında çalışma yapan trafik polisine çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralı polis tedbir amacıyla kontrol altında tutulurken, sürücünün soruşturması ise sürüyor.

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İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Daha önce yaşanmış bir kazanın ardından belediye ekipleri yol temizliği yaparken, trafik polisleri de yol güvenliğini sağlamaktaydı.

Bu sırada Murat K. kontrolündeki lüks marka bir araç hızla seyir halinde ilerlerken fark edildi.

Polis memuruna çarptı

Trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayan araç, o esnada yol ortasında bulunan trafik polisi Emrullah Günenç'e çarptı.

Günenç, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu ve kafasına sert bir darbe aldı.

Kafasına 8 dikiş atıldı

Sağlık ekiplerinin ilk müdehalesinin ardından yaralı trafik polisi, Mücahitler Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede kafasına 8 dikiş atılan Günenç, daha sonra sevk edildiği özel hastanede gözlem altına alındı.

"Geldiğimde hareket etmiyordu"

Olayı anlatan polis memurunun eşi Gizem Günenç, "Gece 03.30’da hastaneden aradılar, eşiniz kaza yaptı diye, araç çarpmış. Korku ve endişe ile hastaneye geldim. Hastaneye geldiğimde eşim hareketsiz halde ve kötü durumdaydı. Çok korku yaşadım. Halen de etkisindeyiz. Olayı duyduğum zaman aşırı korktum ve dondum kaldım bir şey yapamadım. Kafası dikişli görünce hareket edemiyordu, bağırıyordu, beli ağrıyordu.

"Vicdanına bırakıyorum"

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına dair herhangi bir bilgimiz yok. Sadece olay yerinden kaçtığını biliyoruz. Diyecek bir şey bulamıyorum, sadece vicdanına bırakıyorum. Bir daha böyle bir şey yaşanmasın, tekrarlanmasın inşallah. Bir an önce teslim olsun ve cezasını çeksin. Daha önce de aynı şekilde alkollü araç sürterek geçmişti. Yerlerde sürünmüştü, kollarında sıyrıklar oluşmuştu. Ondan da bir sonuç çıkmamıştı umarım bundan çıkar." diye konuştu.

Soruşturma sürüyor

Kaza sonrası kaçan sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)