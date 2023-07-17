Gaziantep'te durdurulan araçtan 5 valiz uyuşturucu çıktı Denetimleri elinden bırakmayan polis ekiplerinin durduğunu bir aracın içerisinde bulunan valizlerden uyuşturucu çıkmasının ardından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor.

Yurt genelinde vatandaşları dolandırarak zehirleyen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar sıklaştırılıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında onlarca vatandaş zehirlenmekten kurtarıldı.

Başarılı çalışmanın adresi bu kez de Gaziantep oldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir aracı durdu.

5 valiz uyuşturucu bulundu

Araçta arama yapan ekipler, 5 valiz ve bir büyük poşet içerisine gizlenmiş, 83 kilo 700 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 2 bin 780 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Araçta 2 adet hassas terazi de bulan ekipler, aracın bagajında ise 8 adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 295 adet fişek de ele geçirdi.

Şüpheli tutuklandı

İsmi açıklanmayan şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.