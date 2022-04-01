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    Gaziantep'te durdurulan tırdan 10 kilo metamfetamin çıktı

    Kente uyuşturucu sokulacağı ihbarıyla uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, eğitimli köpek yardımıyla şüpheli tırda 10 kilo 450 gram metamfetamin buldu.
    • DHA
    • 01.04.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 10:48
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    Gaziantep'te durdurulan tırdan 10 kilo metamfetamin çıktı

    Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şehre uyuşturucu getireleceği ihbarı üzerine harekete geçti.

    Çalışmalarına başlayan ekipler, kent girişine uygulama noktası oluşturdu.

    Bu kapsamda ise şüphe duyulan araçlar tek tek durdurularak eğitimli köpek 'Max' ile arama yapıldı.

    TIRDAN 10 KİLO 450 GRAM METAMFETAMİN ÇIKTI

    Yine şüphe üzerine durdurulan ve plakası açıklanmayan tırda yapılan aramada, 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

    ŞOFÖR GÖZALTINDA

    Fazla sayıdaki uyuşturucuya el koyan ekipler, tır şoförünü gözaltına aldı.

    Gaziantep te durdurulan tırdan 10 kilo metamfetamin çıktı #1

    Gaziantep te durdurulan tırdan 10 kilo metamfetamin çıktı #2

    Gaziantep te durdurulan tırdan 10 kilo metamfetamin çıktı #3


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