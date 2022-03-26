- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep’te, ehliyet sınavında kopya düzeneği ile giren şahıs yakalandı
Gaziantep’te, ehliyet sınavında kopya düzeneği ile giren şahıs yakalandı
Ehliyet sınavına cerrahi maskeye gizlediği kamera düzeneğiyle girmeye çalışan bir kişi, görevli polisin dikkati ile yakalandı. Şahsın ayakkabısından taşınabilir wifi ve ses alıcı cihazı çıktı.
- DHA
- 26.03.2022 - 11:18
- Güncelleme : 26.03.2022 - 11:21
Gaziantep’te, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren bir kişi, şüpheli hareketleri ile sınavda görevli olan polisin dikkatini çekti.
Polis maskenin çıkarılmasını isteyince gerçek ortaya çıktı.
Maskenin içine gizlenmiş kamera olduğunu gören polis, şüpheli adayın üzerini aradı.
AYAKKABISINDAN DA KOPYA DÜZENEĞİ ÇIKTI
Şahsın ayakkabısının içerisinde taşınabilir wifi cihazı ve ses alıcı cihazından oluşan kopya düzeneği bulundu.
Şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Gaziantep’te, ehliyet sınavında kopya düzeneği ile giren şahıs yakalandı VİDEO