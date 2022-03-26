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Gaziantep’te, ehliyet sınavında kopya düzeneği ile giren şahıs yakalandı

Gaziantep’te, ehliyet sınavında kopya düzeneği ile giren şahıs yakalandı

Ehliyet sınavına cerrahi maskeye gizlediği kamera düzeneğiyle girmeye çalışan bir kişi, görevli polisin dikkati ile yakalandı. Şahsın ayakkabısından taşınabilir wifi ve ses alıcı cihazı çıktı.