İHA
Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Tahtani Mahallesi'nde elektrik direğine çıkarak çalışma yapan elektrik mühendisi Hasan Meşe akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Hasan Meşe'yi ağır yaralı halde Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanede can verdi
Hasan Meşe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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