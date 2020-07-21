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- Gaziantep'te erkek çocuk tacizcisi radyocu tutuklandı
Gaziantep'te erkek çocuk tacizcisi radyocu tutuklandı
Yerel bir radyoda sunuculuk yapan 55 yaşındaki şahıs, erkek çocuğunu taciz ettiği iddiası ile tutuklandı.
- DHA
- 21.07.2020 - 10:58
Gaziantep'te taciz olayı yaşandı.
Yerel bir radyonunun sunucusu olan 55 yaşındaki Nuri Ö., stüdyoya 14 yaşında bir erkek çocuğu aldı.
BABA ÖĞRENDİ: DARBETTİ
Geçtiğimiz pazartesi günü stüdyoda 14 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan Nuri Ö., çocuğun yaşadıklarını babasına anlatmasının ardından çocuğun babası tarafından darbedilerek polise teslim edildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Nuri Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine koyuldu.