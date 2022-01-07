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    Gaziantep'te 11 yerinden bıçakladığı eşi kurtarılamadı

    Tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan Nurcan kartal, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamazken Nurettin Kartal, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 15:11
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    Gaziantep'te 11 yerinden bıçakladığı eşi kurtarılamadı

    Gaziantep'in Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yaşanan olayda, Nurettin ve Nurcan Kartal çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    TARTIŞTIĞI EŞİNİ 11 YERİNDEN BIÇAKLADI

    Tartışma sırasında Nurettin Kartal, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 11 yerinden bıçakladı.

    Gürültüleri duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    KURTARILAMADI

    Eve gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından 3 çocuk annesi Nurcan Kartal'ı, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nurcan Kartal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Nurcan Kartal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

    Gözaltına alınan Nurettin Kartal'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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