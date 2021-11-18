Gaziantep'te eşini 5 çocuğunun yanında öldüren katil zanlısı tutuklandı

Eşini öldüren katil zanlısı kısa sürede yakalanarak emniyete verdiği ifadesinde, 'Esra bana bıçak çekti, koruma refleksiyle ateş ettim pişmanım.' ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te eşi Esra Maş'ı çocuklarının gözleri önünde tabancayla öldüren Hasan Maş, polis ekiplerince kısas sürede yakalandı.

Genç kadının cenazesi ise, acılı ailesinin gözyaşlarıyla dün toprağa verildi.

"ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU, ÇOK PİŞMANIM"

5 çocuğunun annesini öldüren katil zanlısı Hasan Maş, emniyette verdiği ifadesinde,"Sürekli benden ayrılmak istediğini söylüyor ve bu nedenle tartışıyorduk. Ailesini ziyarete giderken yine tartışmaya başladık. Otomobilde çocuklarımız da vardı. Tartıştığımız sırada Esra, bana bıçak çekti. Ben de kendimi koruma refleksiyle yanımdaki tabancayı ateşledim. Esra'yı öldürme gibi bir niyetim yoktu, her şey bir anda oldu. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Maş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.





