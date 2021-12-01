Gaziantep’te eşini öldüren şizofreni hastasının cezası belli oldu

Eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adli Tıp Kurumu, katil zanlısının cezai ehliyetinin yerinde olduğuna karar verdi.

13 Ocak 2018 tarihinde Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde, 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Neslihan Kaya ile 16 yıldır evli olduğu 38 yaşındaki eşi İlhan Kaya arasında kıskançlık tartışması çıkmıştı.

Tartışmanın ardından eşinin ağzını çorapla kapatan Kaya, 38 yerinden bıçaklamıştı.

Talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde 9 gün sonra hayatını kaybetmişti.

KARAR DURUŞMASI

Cinayetle yargılanan şizofreni hastası İlhan Kaya hakkında, karar 9’uncu duruşmada çıktı.

Sanık İlhan Kaya’nın tutuklu bulunduğu Adana E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldığı duruşmada, avukatı Oğuz Hacıoğlu ile sanık Avukatı Rıza Erkuş hazır bulundu.

SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİ YERİNDE

Duruşma, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan sanık Kaya’nın cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığına dair raporun okunmasıyla başladı.

Daha önce Kaya hakkında hazırlanan 2 ayrı raporun birinde cezai ehliyetinin yerinde olduğu belirtilirken, diğer rapor cezai ehliyetinin yerinde olmadığı yönünde hazırlanmıştı.

Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı son raporda, sanık Kaya’nın şizofreni hastası olmasına rağmen cezai ehliyetinin yerinde olduğu aktarıldı.

“BENİ ALDATIYORDU”

Raporun okunmasının ardından savunma için söz alan sanık İlhan Kaya, eşini öldürdüğü için pişman olduğunu belirterek, “Beni aldatıyordu.” dedi.

Sanık Kaya’nın avukatı Rıza Erkuş ise ATK’den gelen rapora itiraz etti.

Müvekkilinin şizofreni hastası olmasından dolayı cezai ehliyetinin olmadığını söyleyen Erkuş, Kaya’ya ceza verilmesine yer olmadığını belirtti.

Müvekkilinin tedaviye ihtiyacı olduğunu aktaran Erkuş, “Yüksek güvenlikle hastanede tutulması gerekiyor. Tedavisi yapılması gerekiyor.” ifadeleri kullanıldı.

“ÖLDÜRME KASTIM YOKTU, PİŞMANIM”

Neslihan Kaya’nın ailesinin avukatı Oğuz Hocaoğlu da ATK’den gelen raporun yerinde olduğunu aktararak sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Kaya, “Öldürme kastım yoktu. Pişmanım.” dedi.

CEZAYA İNDİRİM YOK

Sanığa "eziyet çektirerek eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, cezada indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi.