Gaziantep'te eşini öldürüp kaçan zanlının vurularak yakalandığı anlar ortaya çıktı

Gaziantep'in Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde iddiaya göre, 45 yaşındaki Zehra Özkan şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşadığı kocası 48 yaşındaki Recep Özkan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN YAŞADIĞI EVE GELİP VURDU

Üç çocuk annesi kadın, daha sonra Nizip ilçesinde amcasının evinde yaşamaya başladı.

Sabah saatlerinde eve gelen koca Recep Özkan, boşanma aşamasındaki karısını silahla vurarak öldürdükten sonra kaçtı.

TESLİM OLMAYAN ZANLI VURULDU

Bölgede geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, zanlının bir parkta olduğunu tespit etti.

Cep telefonu görüntülerinde, çelik yelekli polis ekiplerinin zanlıyı durdurmaya çalıştığı, Özkan’ın ise kaçmaya devam ettiği görüldü.

Uyarılara rağmen teslim olmayan zanlı, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

O anlarda duyulan silah sesleri ve bağrışmalar kamera kaydına anbean yansıdı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralı olarak gözaltına alınan Recep Özkan’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.