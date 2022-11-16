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    Gaziantep'te eşini sokak ortasında öldürdü

    Gaziantep'te 38 yaşındaki bir kadın, boşanma aşamasındaki emekli polis memuru eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü.
    • 16.11.2022 - 21:09
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    Gaziantep'te eşini sokak ortasında öldürdü

    Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde 38 yaşındaki Derya Yavuz, işten çıktıktan sonra evine doğru giderken arkadan yanaşan boşanma aşamasındaki emekli polis memuru eşi M.Y. (52) tarafından silahla vuruldu.

    Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Talihsiz kadın hayatını kaybetti

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan 3 çocuk annesi Derya Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

    Hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Katil zanlısı kaçtı

    Eşini sokak ortasında öldüren katil zanlısı koca M.Y. ise olay yerinden kaçtı. Katil zanlısı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

    Gaziantep te eşini sokak ortasında öldürdü #1

    Gaziantep te eşini sokak ortasında öldürdü #2

    Gaziantep te eşini sokak ortasında öldürdü #3


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