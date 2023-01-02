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Gaziantep'te eşinin ölümü sonrasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te eşinin ölümü sonrasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti

68 yıldır Sultan Gülsoy ile evli olan İbrahim Gülsoy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, eşinin ölümünden sonra fenalaşan Sultan Gülsoy da 24 saat sonra vefat etti.