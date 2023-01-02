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- Gaziantep'te eşinin ölümü sonrasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Gaziantep'te eşinin ölümü sonrasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti
68 yıldır Sultan Gülsoy ile evli olan İbrahim Gülsoy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, eşinin ölümünden sonra fenalaşan Sultan Gülsoy da 24 saat sonra vefat etti.
- 02.01.2023 - 15:27
- Güncelleme : 02.01.2023 - 16:10
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Sultan ve 90 yaşındaki İbrahim Gülsoy, 68 yıl önce dünyaevine girdi.
Kozdere Mahallesiİ'nde yaşayan çiftin, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları olduğu biliniyordu.
Hastanede yaşamını yitirdi
İkiliden İbrahim Gülsoy, cumartesi günü rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İbrahim Gülsoy'un cenazesi, aynı gün düzenlenen törenle mahalle mezarlığına defnedildi.
Eşinin ölümüne dayanamadı, fenalaşarak can verdi
Eşinin ölümünün ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan 6 çocuk annesi Sultan Gülsoy ise dün hastanede yaşamını yitirdi.
68 yıllık eşinden bir gün sonra vefat eden Sultan Gülsoy, 24 saat sonra eşinin yanına defnedildi.