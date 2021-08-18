Eşinin vefatından sonra taksi şoförlüğüne başlayan Fatma Gülay Gönülalan, hem ev geçindirdi hem bekar olan kızlarını evlendirdi.

Gaziantep’te yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Gülay Gönülalan (58), uzun yol şoförlüğü yapan eşini 4 buçuk yıl önce kalp krizi nedeniyle kaybedince, geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü yapmaya başladı.

Kentteki bir taksi durağıyla anlaşan Gönülalan, eşinin mesleği olan şoförlüğü devam ettirerek hem evinin geçimini sağladı hem bekar olan 4 kızından 2'sini de evlendirdi.

Gönülalan, çekinerek başladığı taksi şoförlüğünü çok sevdiğini belirterek sağlığı el verdiği sürece devam ettireceğini belirtti.

“ŞU ANDA ÇOK MUTLUYUM”

Gönülalan şu sözleri kaydetti:

“Gaziantep'te dört yıldan bu yana taksicilik yapıyorum. Taksicilik mesleğine eşim vefat ettikten sonra başlamaya karar verdim. Eşim de uzun yolda ağır vasıta şoförüydü. Ekonomik sebeplerden dolayı da bu mesleğe başladım ve şu anda çok mutluyum.

Gaziantep’te, eşinin vefatının ardından taksi şoförlüğüne başladı VİDEO



“ADRES BULMAKTA ÇOK ZORLUK YAŞIYORDUM”

İlk zamanlar adres bulmakta çok zorluk yaşıyordum. Kadın olduğumu görünce şaşıran ve ardından bana destek olan müşterilerim, gidecekleri adresleri tarif ediyordu. Zaman içerisinde şehrin her noktasına ulaşımı sağlayan yollara hakim oldum.





“HİKAYEMİ ANLATINCA DESTEK OLUYORLAR”

Müşterilerimden gördüğüm destek ile mesleğimi sürdürdüm. Çünkü müşteriler direksiyonda beni görünce çok şaşırıyorlar ve neden yaptığımı sorduklarında hikayemi anlatınca destek oluyorlar. Birçok müşteri bana her durakta bir kadın şoförün bulunması gerektiğini dile getiriyor.”

YAPAMAYACAĞINI DÜŞÜNENLERİ ŞAŞIRTTI

Gönülalan, ilk başladığı günlerde kadın olduğu için şoförlük yapamayacağını düşünenleri şaşırttığını ifade etti.

Ayrıca, 4 yıldır keyifle mesleğini yaparak geçimini sağladığı için mutlu olduğunu belirtti.

YOLCU POTANSİYELİ ARTTI

Öte yandan çalıştığı taksi durağının erkek şoförleri, çalışmasından memnun oldukları Fatma Gülay Gönülalan'ın gelişinin ardından yolcu potansiyellerinin arttığını kaydetti.