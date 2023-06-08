Gaziantep'te eşiyle ilişkisi olan kayınbiraderinin boğazını kesti Şahinbey'de yabancı uyruklu şahıs, eşiyle yasak aşk yaşadığı kayınbiraderini, boğazını kasap bıçağıyla keserek öldürdü.

İHA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu 34 yaşındaki Muhammed Mustafa, Türkiye'ye kaçak yollarla gelen kayınbiraderi 23 yaşındaki Hassan El Melle'nin eşi 22 yaşındaki Dela Marravi ile yasak aşk yaşamaya başladı.

İlişkilerini rahat bir şekilde yaşamaya karar veren Muhammed Mustafa ile Dela Marravi, Hassan El Melle'yi öldürmek için plan yaptı.

Kasap bıçağıyla kesti

Daha sonrasında ise evde oldukları bir anda Muhammed Mustafa isimli şahıs, arkadan yanaştığı Hassan El Melle'nin boğazını kasap bıçağıyla kestikten sonra kaçtı.

Suriye'ye kaçmaya çalıştı

Vahşi şekilde boğazı kesilen El Melle olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı Muhammed Mustafa ise bindiği motosikleti ile Gaziantep'ten Kilis'e, oradan da Suriye'ye kaçmak için yola çıktı.

Katil zanlısı, Kilis Küplüce yol kontrol noktasında şüphe üzerine jandarma ekiplerince durduruldu.

Cinayeti itiraf etti

Yaşadığı panik ve kanlı kıyafetleri ile dikkat çeken katil zanlısı, yapılan sorgusunda cinayeti itiraf ederek gözaltına alındı.

Daha sonra soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, çelişkili ifadeler veren maktul El Melle'nin eşi Dela Marravi'yi de şüpheli tanık sıfatıyla gözaltına aldı.

Katil zanlısı ile şüpheli-tanık kadının jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenilirken, vahşice öldürülen Hassan El Melle'nin cansız bedeni ise Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.