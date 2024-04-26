Gaziantep'te esrarengiz patlama sesi panik yarattı Gaziantep'te Suriye sınır hattındaki kırsal mahallelerde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin eden patlama sesi ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İHA

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Suriye sınır hattındaki kırsal Gökçeli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar bir anda çok yüksek bir patlama sesi duydu.

Duydukları sesle korku ve panik yaşayan vatandaşlar ihbarda bulundu.

Sesin duyulduğu bölgelere jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olay sonrası patlama sesinin kaynağı ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili çalışma yapan ekiplerin boş araziye havan mermisi düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Korku ve panik yaşayan vatandaşlar o anları anlattı

Yaşadıkları korku ve paniği anlatan Çapan Köse ve Adil Yılmaz isimli vatandaşlar önce kısa süreli keskin bir ışık gördüklerini sonrasında ise şiddetli bir patlama sesiyle irkildiklerini söyledi.

Vatandaşlar Suriye'ye yakın olduklarını ve oradan bir şey düşme ihtimalinin akıllarına geldiğini de ifade etti.

Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)