Çalacak bir şey bulamayan hırsız, evdeki öğrenci Gülnür Koç’un elbiselerinin bulunduğu iki valizi çalıp, ardından kendi ayakkabısını da bırakıp ortadan kayboldu.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde yaşanan olayda, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi BESYO bölümünde okuyan Gülnur Koç, Sivas’a gideceği için valizlerini önceden hazırlayarak evin girişine koymuştu.

Tüm giysilerini, ayakkabılarını ve kitaplarını valizlere koyarak uyumaya geçen Koç, sabah uyandığında büyük şok yaşadı.

ÇALACAK BİR ŞEY BULAMAYAN HIRSIZ, VALİZLERİ ALIP KAÇTI

Sabah saatlerinde eve giren hırsız, evde çalacak bir şey bulamayınca Gülnur Koç’un iki valizini çalarak evden çıktı.

Bütün giysilerinin ve ayakkabılarının gitmesinden dolayı büyük üzüntü yaşayan üniversite öğrencisi Koç, çalınan eşyalarının yerini nasıl dolduracağını kara kara düşünürken kızın annesi Gülbahar Koç, yürek burkan hırsızlığı gözyaşlarıyla anlattı.

"HIRSIZ KENDİ AYAKKABISINI DA HEDİYE OLARAK BİZE BIRAKMIŞ"

Oğlunun odasının ışığını açmasıyla hırsızın evden kaçtığını anlatan Koç,"Evin kapısını açık bırakıp gidiyor. Sabah uyandığımızda şoka uğradık. Ben asgari ücretle 5 çocuk okutuyorum. Kızım Sivas’tan gelmişti. Kızımın iki valizini alıp kaçmış. İnsan hiç mi acımaz? Valizlerde kızımın bütün eşyaları vardı. Giysileri, ayakkabıları, kitapları her şeyi vardı. Sivas’a gidecek diye önceden hazırlık yapmıştı. Üstelik bir de kızlarımın ayakkabılarını beğenmemiş oğlumun ayakkabısını giyip çıkmış. Kendi ayakkabısını da hediye olarak bize bırakmış. Ben kızımı okutabilmek için ne zorluk altında çalışıyorum. İnsan bir öğrencinin de valizini çalmamalı. Bu kadar olmaması gerekiyor." diye ekledi.

Gaziantep'te eve giren hırsız valizleri kaçırdı VİDEO



"KIZIMIN ŞİMDİ YANINDA GÖTÜRECEK EŞYASI YOK"

Geçen sene de evlerine hırsız girdiğini sözlerine ekleyen Koç, "O zaman telefonlarımızı çalmışlardı. Polise başvurduk bir sonuç alamadık. Bu yüzden bu defa polise de başvurmadım. Sesimi medyada duyurmak istedim. Sen de gidip çalış. Hırsızlık yapabildiğine göre eli ayağı da tutuyor. Ben şeker hastası halimle fabrikada çalışıyorum. Eşim de KOAH astım hastası olduğu için çalışamıyor. Kızım çok üzüldü. Günlerdir ağlıyor. Şimdi yanında götürecek eşyası yok. Şoktayım. Gidip bit pazarına falan baktım belki orada bulurum dedim. Ben 5 çocuğu zorlukla okutuyorum. Ben okumadım ama kızlarım okusun diye çalışıyorum." diye konuştu.