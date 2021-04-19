Gaziantep'te evinden aldıkları adamı öldürdüler

Konuşma bahanesiyle evinden alınan Vakıf Ertürk, boş arazide sopalarla öldüresiye darbedildikten sonra tekrar evinin önüne bırakıldı. Hastaneye kaldırılan Ertürk, kurtarılamadı.

Gaziantep'te kimliği belirsiz kişiler, 3 araç ile esnaflık yapan 41 yaşındaki Vakıf Ertürk’ün Saçaklı Mahallesi’ndeki evine geldi.

Evden çıkan Ertürk, yanındaki kişilerle mahalleden ayrıldı.

CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Akşam saatlerinde Ertürk, evinin önünde kanlar içinde bulundu. Çağırılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ertürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

3 çocuk babası Ertürk'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

DÖVÜP EVİNİN ÖNÜNE BIRAKTILAR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ismi açıklanmayan kişi gözaltına alındı. Şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda, Ertürk'ün evinden alınıp boş araziye götürülerek sopalarla dövüldüğü, olayla ilgili 7 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.