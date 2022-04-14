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    Gaziantep'te Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü suçlamayı reddetti

    Scootler ile evine giden 17 yaşındaki genç kıza, ehliyetsiz olduğu belirlenen araç çarptı. Kızın ölümüne neden olan olayda, sürücü 'Onlar bana çarptı' dedi.
    • 14.04.2022 - 15:25
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    Gaziantep'te Ezgi'nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü suçlamayı reddetti

    Gaziantep'in Batıkent Mahallesi'nde salı günü akşam saatlerinde lise son sınıf öğrencileri Ezgi Alya Yiğit (17) ve Şimal Toprak (17), özel ders aldıkları eğitim kurumundan çıktıktan sonra iki farklı scooter ile, evlerine gitmek için yola çıktı.

    Ehliyetsiz sürücü Osman S. (17) yönetimindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan iki arkadaşa çarptı. Savrulan Yiğit ve Toprak yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    2 arkadaştan 1'i kurtarılamadı

    Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ezgi Alya Yiğit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şimal Toprak’ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

    Ehliyetsiz sürücü cezaevinde

    DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim S.'nin oğlu olan Osman S.’yi gözaltına aldı.

    Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Osman S., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Suçsuz olduğunu iddia etti

    Osman S., savcılık sorgusunda, suçsuz olduğunu öne sürdü. Olayı emniyette de anlattığını, herhangi bir uyuşturucu madde ya da alkol kullanmadığını olay günü dershaneye gittiğini belirten Osman S., ifadesinde şöyle dedi:

    "Tali yoldan ana yola çıkıp bana çarptılar"

    "Olay günü herhangi bir uyuşturucu madde ya da alkol kullanmadım. Herhangi bir hastalığım ve buna bağlı olarak kullandığım bir ilaç da yok. Olay günü akşam saatleriydi. Hava karanlıktı saat 19.45-19.50 sularıydı. Benim görüş mesafem iyiydi, yol aydınlıktı. Yaklaşık 50- 60 kilometre hızla gidiyordum. Dershaneye yetişmeye çalışıyordum, ancak bir anda scooterla tali yoldan ana yola önüme çıkıp bana çarptılar.

    "Yardım ettim, kaçmadım"

    Durup yaralılara yardım ettim, ambulansı da aradım. Olay yerinden kaçmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ediyorum."

    Gaziantep te Ezgi nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü suçlamayı reddetti #1

    Gaziantep te Ezgi nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü suçlamayı reddetti #2

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    Gaziantep te Ezgi nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü suçlamayı reddetti #4

    Gaziantep te Ezgi nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü suçlamayı reddetti #5

    Gaziantep te Ezgi nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü suçlamayı reddetti #6

    Gaziantep te Ezgi nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü suçlamayı reddetti #7

    Gaziantep te Ezgi nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü suçlamayı reddetti #8


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