Gaziantep'te fabrika yangını 5 saat sonra kontrol altına alınabildi Sağlık ürünleri üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangının 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada ciddi maddi hasar meydana geldi.

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İHA

Gaziantep'te saat 11.00 sıralarında, Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve sağlık ürünleri üretimi yapılan fabrikada çıktı.

Yangının ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek fabrikayı saran ve zaman zaman küçük çaplı patlamalara neden olan yangına müdahale etti.

5 saat sonra kontrol altına alındı

Yangın, 40 araç ve 90 itfaiye personelinin 5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürerken fabrikada ciddi maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

10 kişi tedavi altına alındı

Öte yandan yangın nedeniyle dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılan 10 kişinin tedavisinin sürdüğü ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.