ensonhaber.com

Gaziantep'te feci bir trafik kazası yaşandı...

Nurdağı yolu D-400 karayolu Şatırhöyük kavşağında bir kamyonun freni patladı.

Freni patlayan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti.

Gaziantep'te freni patlayan kamyon ölüm saçtı
Gaziantep'te freni patlayan kamyon ölüm saçtı

5 kişi hayatını kaybetti

İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 17 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, 112 Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te freni patlayan kamyon ölüm saçtı
Gaziantep'te freni patlayan kamyon ölüm saçtı

5 yaralının durumu ağır

Ekipler yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.