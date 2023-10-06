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Gaziantep'te feci bir trafik kazası yaşandı...
Nurdağı yolu D-400 karayolu Şatırhöyük kavşağında bir kamyonun freni patladı.
Freni patlayan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti.
5 kişi hayatını kaybetti
İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 17 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, 112 Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
5 yaralının durumu ağır
Ekipler yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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