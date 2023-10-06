Gaziantep'te feci kaza! Freni patlayan kamyon ölüm saçtı Freni patlayan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti. Kazada 5 kişi öldü, 5’i ağır 17 kişi yaralandı.

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ensonhaber.com

Gaziantep'te feci bir trafik kazası yaşandı...

Nurdağı yolu D-400 karayolu Şatırhöyük kavşağında bir kamyonun freni patladı.

Freni patlayan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobili biçti.

5 kişi hayatını kaybetti

İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 17 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, 112 Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

5 yaralının durumu ağır

Ekipler yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.