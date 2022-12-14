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    Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

    FETÖ'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • 14.12.2022 - 21:10
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    Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

    Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik mücadelesi devam ediyor.

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheliyi tespit etti.

    5 kişi gözaltına alındı

    Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, adreslerine düzenlediği operasyonla 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

    İsmi açıklanmayan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

     

    Gaziantep te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı #1


    Gaziantep te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı #2


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