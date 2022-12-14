Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

FETÖ'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik mücadelesi devam ediyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheliyi tespit etti.

5 kişi gözaltına alındı

Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, adreslerine düzenlediği operasyonla 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

İsmi açıklanmayan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



