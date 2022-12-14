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- Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
FETÖ'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
- 14.12.2022 - 21:10
Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik mücadelesi devam ediyor.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheliyi tespit etti.
5 kişi gözaltına alındı
Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, adreslerine düzenlediği operasyonla 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
İsmi açıklanmayan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.