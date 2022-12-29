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- Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
- 29.12.2022 - 17:13
- Güncelleme : 29.12.2022 - 17:27
Güvenlik güçlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Dijital materyal ve dokümanlar bulundu
Ekiplerin düzenlediği operasyonda şüphelilerin adreslerinde dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
İHA'nın aktarımına göre; suç unsurlarına el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 5 gözaltı VİDEO
Çalışmalar sürüyor
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmaları sürdürüyor.