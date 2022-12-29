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    Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

    Kentte 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda FETÖ terör örgütü ile bağlantılı olduğu şüpheliler yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.
    • 29.12.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 17:27
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    Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

    Güvenlik güçlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

    Son olarak Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Dijital materyal ve dokümanlar bulundu

    Ekiplerin düzenlediği operasyonda şüphelilerin adreslerinde dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

    İHA'nın aktarımına göre; suç unsurlarına el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 5 gözaltı VİDEO

    Çalışmalar sürüyor

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmaları sürdürüyor.

    Gaziantep te FETÖ operasyonunda 5 gözaltı #1

    Gaziantep te FETÖ operasyonunda 5 gözaltı #2

    Gaziantep te FETÖ operasyonunda 5 gözaltı #3


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