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Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

Kentte 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda FETÖ terör örgütü ile bağlantılı olduğu şüpheliler yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.