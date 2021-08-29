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- Gaziantep'te freni boşalan tır alev aldı
Gaziantep'te freni boşalan tır alev aldı
- İHA
- 29.08.2021 - 08:59
- Güncelleme : 29.08.2021 - 09:22
Nurdağı-Gaziantep karayolu kırsal Durnalık Mahallesi yakınlarında yaşanan kaza, İsa G. idaresindeki 27 YS 653 plakalı kum yüklü tur, yokuş aşağı seyir halindeyken bir anda freni boşaldı.
Freni boşalan tır, yokuş aşağı savrularak tepelik noktaya çarptı ve çarpmanın etkisiyle bir anda alev almaya başladı.
CANINI ZOR KURTARDI
Tır sürücüsü, ön camdan kendisini dışarı atarak canını zor kurtardı.
Kazanın ardından olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verildi.
Gaziantep'te freni boşalan tır alev aldı VİDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ekipleri ise, alev topuna dönen tırı güçlükle söndürdü.
BU NOKTADA 3'ÜNCÜ KAZA
Yaralı sürücüyle konuştuğunu da ifade eden görgü tanığı Hüseyin Turan, "Frenin patlaması sonucu aracı durduramamış, imdat sistemini devreye sokamayınca aracı buradaki tepe noktaya vurarak durdurmuş. Son 3 haftada bu noktada aynı şekilde meydana gelen 3'ncü kaza bu" dedi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Jandarma Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralı sürücü İsa G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.