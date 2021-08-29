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    Gaziantep'te freni boşalan tır alev aldı

    Seyir halindeyken freni boşalan kum yüklü tır, yokuş aşağı savrulup devrildikten sonra alev alev yanmaya başladı. Tır sürücüsü ise canını son anda kurtardı.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 09:22
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    Gaziantep'te freni boşalan tır alev aldı

    Nurdağı-Gaziantep karayolu kırsal Durnalık Mahallesi yakınlarında yaşanan kaza, İsa G. idaresindeki 27 YS 653 plakalı kum yüklü tur, yokuş aşağı seyir halindeyken bir anda freni boşaldı.

    Freni boşalan tır, yokuş aşağı savrularak tepelik noktaya çarptı ve çarpmanın etkisiyle bir anda alev almaya başladı.

    CANINI ZOR KURTARDI

    Tır sürücüsü, ön camdan kendisini dışarı atarak canını zor kurtardı.

    Kazanın ardından olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verildi.

    Gaziantep'te freni boşalan tır alev aldı VİDEO

    Gaziantep te freni boşalan tır alev aldı #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

    İtfaiye ekipleri ise, alev topuna dönen tırı güçlükle söndürdü.

    Gaziantep te freni boşalan tır alev aldı #2

    BU NOKTADA 3'ÜNCÜ KAZA

    Yaralı sürücüyle konuştuğunu da ifade eden görgü tanığı Hüseyin Turan, "Frenin patlaması sonucu aracı durduramamış, imdat sistemini devreye sokamayınca aracı buradaki tepe noktaya vurarak durdurmuş. Son 3 haftada bu noktada aynı şekilde meydana gelen 3'ncü kaza bu" dedi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Jandarma Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralı sürücü İsa G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Gaziantep te freni boşalan tır alev aldı #3

    Gaziantep te freni boşalan tır alev aldı #4

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