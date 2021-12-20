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- Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 5 tutuklama
Emniyet ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 86 kişiye de idari para cezası uygulandı.
- İHA
- 20.12.2021 - 17:53
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde fuhuş operasyonu başlattı.
Yapılan operasyon kapsamında fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli şahıs yakalandı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Yakalanan şüpheli şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
86 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI
Operasyon kapsamında 86 şahsa ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.