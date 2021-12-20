Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Emniyet ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 86 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde fuhuş operasyonu başlattı.

Yapılan operasyon kapsamında fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli şahıs yakalandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheli şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

86 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI

Operasyon kapsamında 86 şahsa ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.