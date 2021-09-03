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    Gaziantep'te genç kadın, gelinlikle cezaevindeki annesini ziyarete gitti

    En mutlu gününde ailesi yanında olmayan gelin, annesinin hayalini gerçekleştirmek isteyince yakınları cezaevindeki annesinin ziyaretine götürdü.
    • AA
    • 03.09.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 12:19
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    Gaziantep'te genç kadın, gelinlikle cezaevindeki annesini ziyarete gitti

    Gaziantep'te evlenen genç kız, düğününde anne ve babasının yanında olmamasının hüznünü yaşadı.

    Düğün sonrası annesinin dileğini gerçekleştirmek isteyen gelin, cezaevindeki annesini ziyaret etti.

    Babasını kalp rahatsızlığı nedeniyle 3 yıl önce kaybeden Ayşe Hoşgül, en mutlu gününü buruk geçirdi.

    "ANNEM BENİ HEP BÖYLE GÖRMEK İSTERDİ"

    Düğünde "Annem beni hep böyle görmek isterdi." diyerek üzülen gelinin yakınları, Hoşgül'ü önce cezaevlerinden sorumlu cumhuriyet savcılığına getirdi. Alınan iznin ardından cezaevine geçen gelin, annesiyle yaklaşık bir saat görüştü.

    Gaziantep te genç kadın, gelinlikle cezaevindeki annesini ziyarete gitti #1

    BABASININ MEZARINA GİTTİ

    Ziyaretin ardından annesinin çok mutlu olduğunu söyleyen Hoşgül, cezaevinden ayrıldıktan sonra babasının mezarına da giderek dua ettiği öğrenildi.

    Gaziantep te genç kadın, gelinlikle cezaevindeki annesini ziyarete gitti #2

    Gaziantep te genç kadın, gelinlikle cezaevindeki annesini ziyarete gitti #3

    Gaziantep te genç kadın, gelinlikle cezaevindeki annesini ziyarete gitti #4

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