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    Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonu

    Göçmen kaçakçılığına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 01.05.2022 - 17:16
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    Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonu

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor.

    Ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde "geçici koruma" altındaki şahısların adres güncelleme işlemlerinde kullanılan belgelerin para karşılığında usulsüz şekilde yapıldığını tespit etti.

    3 adrese eş zamanlı operasyon

    Alınan bilgi üzerine, "Tercümanlık bürosu" adı altında kayıtsız olarak faaliyet gösteren 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramada sahte olduğu değerlendirilen 1 mühür, 2 kaşe, çok sayıda doküman ve dijital materyaller ele geçirdi.

    7 zanlı tutuklandı

    Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Gaziantep te göçmen kaçakçılığı operasyonu #1

    Gaziantep te göçmen kaçakçılığı operasyonu #2


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