Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 38 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine gönderilirken 2 organizatör de tutuklandı.

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İHA

Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçle mücadelesi sürüyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik Nurdağı kavşağında durdurulan 2 araçta arama yaptı.

Araçtan 38 kişi çıktı

Araçlarda yapılan aramalarda illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 38 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili göçmen organizatörü 2 şahıs gözaltına alındı.

2 kaçakçı tutuklandı

Yakalanan göçmenler tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, göçmen organizatörü 2 şahıs ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.