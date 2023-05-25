Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama
DHA

ekipleri göçmen kaçakçılarıyla olan mücadelesini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik düzenledi

6 kişi gözaltına alındı

Göçmenlerin para karşılığı sınırdan geçirdiği belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

4 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, ismi açıklanmayan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.