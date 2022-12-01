Gaziantep'te güpegündüz akü hırsızlığı

Güpegündüz bir araca yanaşan şüpheli şahıs, kimseye aldırış etmeden kaputunu açtığı aracın aküsünü çaldı. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.