- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Gaziantep'te güpegündüz akü hırsızlığı
Gaziantep'te güpegündüz akü hırsızlığı
Güpegündüz bir araca yanaşan şüpheli şahıs, kimseye aldırış etmeden kaputunu açtığı aracın aküsünü çaldı. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
- 01.12.2022 - 13:07
- Güncelleme : 01.12.2022 - 13:13
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi GATEM Sanayi Sitesi'ndeki bir araca yanaşan şüpheli, kimseye aldırış etmedi, kaputu açıp aküyü çaldı.
Güpegündüz yaşanan hırsızlık, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Aküyü çaldı, yola koyuldu
Şüphelinin, aküyü çaldıktan sonra hızlı adımlarla bölgeden uzaklaşması da görüntüler de yer aldı.
İHA’nın haberine göre hırsızlıkla ilgili inceleme başlatıldı.
Gaziantep'te akü hırsızlığı kamerada VİDEO