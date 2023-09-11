Gaziantep'te güvenliklerin bulunduğu kulübeye araç daldı: 1 ölü 3 yaralı Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda hafif ticari aracın yol çalışması nedeniyle nöbet tutan güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye daldığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

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İHA

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda Kadir Paray yönetimindeki hafif ticari araç, doğu gişelerine doğru giderken kontrolden çıkarak nöbet tutan güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye çarptı.

Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kulübede bulunan güvenlik görevlilerinden Süleyman Özkalalı'nın hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını belirledi.

Özkalalı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralılar ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)